Filipe Cândido regressou aos treinos do Nacional na terça-feira, dando sinais de recuperação após a pneumonia grave que ditou o seu internamento por mais de uma semana no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal.

O técnico de 43 anos foi internado a 16 de setembro, dias após a deslocação da formação insular ao reduto do Sp. Covilhã.

Por esse motivo, Filipe Cândido não esteve no banco durante os embates com o Trofense para a II Liga e o Angrense para a Taça de Portugal. O treinador teve alta a 26 de setembro e regressa agora aos trabalho de campo no Nacional.