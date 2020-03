Um sismo de magnitude 5,3 na escala de Richter foi registo este sábado na Madeira, e apanhou a equipa B do Benfica.



Os jogadores encarnados, que se encontram na ilha para defrontar o Nacional (este domingo de manhã) sentiram o sismo, mas não houve danos a registar.



De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o sismo registou-se a 40 quilómetros da Ilha Deserta Grande às 20h58.



O sismo «foi sentido com intensidade máxima IV/V, na escola de Mercalli, na região de São Martinho, no Funchal», refere o IPMA em comunicado, salientando que «não causou danos pessoais ou materiais».



Pode ver os momentos de aflição vividos na Madeira no vídeo associado ao artigo.