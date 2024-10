O Mafra anunciou nesta quinta-feira a rescisão de contrato, por acordo entre as duas partes, com o treinador Carlos Vaz Pinto.

O técnico estava no emblema da zona Oeste há apenas dez jogos, desde o início da temporada. Com apenas duas vitórias nesse espaço de tempo e derrotas com o Oliveira do Hospital, para a Taça de Portugal, ou FC Porto B, neste fim-de-semana, o destino de Vaz Pinto ficou selado.

Carlos Vaz Pinto treinava na Índia antes de assumir este desafio. Em Portugal, foi adjunto no Nacional, treinador dos sub-23 do Famalicão ou dos juniores da Académica, tendo um vasto percurso em Angola.