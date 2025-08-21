A Liga emitiu dois comunicados nesta quinta-feira a anunciar alterações de estádio na terceira jornada da II Liga, realizados no próximo fim de semana.

O Oliveirense-Sporting B, previsto para as 11 horas de domingo, e o Lusitânia Lourosa-Benfica B, marcado para as 18 horas de segunda-feira, não vão ser disputados nos estádios das equipas da casa.

A Oliveirense requereu isso à Liga para «reparação do relvado» do Estádio Carlos Osório, em Oliveira de Azeméis. Por isso, o duelo vai ser travado no Estádio Marcolino Castro, do Feirense.

Segundo a avaliação da Liga Portugal, esse relvado teve nota cinco em dez na primeira jornada. É o segundo pior, em igualdade com o São Luís (Farense) e apenas à frente do Estádio Aurélio Pereira, que alberga o Sporting B, que teve nota quatro.

Já o outro jogo vai realizar-se no Estádio Municipal Dr. Jorge Sampaio, em Vila Nova de Gaia, usado outrora pelo FC Porto B, por razões diferentes.

«Por indicação da Força de Segurança Local, devido a uma elevada concentração de eventos e respetivo empenhamento operacional de efetivo, não poderá ser utilizado o Estádio Cidade de Barcelos, indicado como estádio substituto pela Lusitânia de Lourosa», explica a Liga.

O estádio do Lusitânia Lourosa ainda se encontra em «intervenções para cumprimento dos requisitos legais e regulamentares» para poder utilizar o recinto na II Liga.