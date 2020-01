A SAD do Feirense decidiu oferecer 200 fogaças aos adeptos que se deslocaram a Oliveira de Azeméis, para o jogo da II Liga contra a Oliveirense.



Janeiro é o mês das Festas Fogaceiras em Santa Maria da Feira e a direção azul quis assim comemorar com os seus seguidores numa bancada de futebol.



Pode ver as imagens (doces) na galeria associada.



O Oliveirense-Feirense acabou empatado a uma bola e Abel Camará falhou um penálti nos descontos, ao dar dois toques na bola.