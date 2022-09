Felipe Alves, médio brasileiro da Oliveirense, foi suspenso 23 dias pelo Conselho de Disciplina, e multado em 670 euros, por ter agredido um jogador do Feirense no recente jogo da II Liga.

De acordo com o mapa de castigos, «o elemento que foi agredido foi um elemento do banco suplementar que não foi identificado por não ter tido nenhum comportamento incorreto detetado pela equipa de arbitragem».

«Ele estava no banco suplementar e o conflito que se gerou foi junto a este mesmo banco porque os dois jogadores envolvidos na jogada caíram dentro do banco suplementar. Foi atingido com uma chapada de mão aberta na zona do maxilar/pescoço. O conflito foi criado por parte de dois jogadores que pela ação da jogada foram cair fora do campo, dentro do banco suplementar. (Washington Silva, do Feirense, que empurrou o adversário, e Filipe Alves, da Oliveirense, que não reagiu bem a situação e se levantou indo na direcção do adversário)», adianta o Conselho de Disciplina.

Depois disso vieram vários jogadores e elementos das duas equipas, tendo-se gerado uma enorme confusão.

«Foi durante esse momento que aconteceu a chapada», pode ler-se no documento, que destaca uma suspensão de 23 dias para o jogador brasileiro da Oliveirense por esta agressão.