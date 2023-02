Um dia depois de oficializar a contratação de Kazu Miura, o jogador mais velho do mundo (55 anos), a Oliveirense anunciou nesta quinta-feira o nome do novo presidente do Conselho de Administração da SAD.

Nobuyuki Yamagata vai acumular a liderança da SAD oliveirense e do clube nipónico Yokohama FC, que disputa o primeiro escalão do futebol japonês e que cedeu precisamente Miura ao emblema de Oliveira de Azeméis.

«Com um grande conhecimento do futebol mundial, o atual Presidente da SAD de Oliveira de Azeméis irá também liderar os destino do clube nipónico Yokohama FC de forma a reforçar a proximidade», explica o clube português.

A Oliveirense ocupa atualmente a 9.ª posição na tabela classificativa da II Liga.