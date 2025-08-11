Oliveirense e Farense empataram a uma bola esta segunda-feira, no jogo que encerrou a primeira jornada da II Liga.

A jogar em casa emprestada, em Vizela, a equipa liderada por Jorge Pinto ameaçou desde cedo, mas Ricardo Velho agigantou-se na baliza dos algarvios. No entanto, a Oliveirense chegou à vantagem aos 19 minutos, num penálti convertido por Bura, a castigar uma mão na bola de Rúben Fernandes.

O Farense esboçou a reação antes do intervalo e passou a dominar o jogo na segunda parte.

A equipa recém-despromovida ao segundo escalão, ainda assim, apontou o golo do empate apenas em cima do minuto 90. Após canto de Derick Poloni, Falcão cabeceou de forma certeira para garantir um ponto ao conjunto orientado por Silas.

Na próxima jornada, a Oliveirense joga em Penafiel, no domingo (14h00). No mesmo dia, às 11h00, o Farense recebe o Torreense.

Resultados e classificações da II Liga