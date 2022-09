Cinco jogos, cinco vitórias. O Moreirense goleou, este sábado, a Oliveirense por 4-1 e segue com registo perfeito na II Liga.



Os cónegos assinaram um início de encontro fortíssimo e resolveram a partida em 41 minutos graças aos golos de Walterson (3m), Kodisang (34m) e de Sori Mané (41m). Os forasteiros ainda esboçaram reação e reduziram por Sérgio Araújo a um minuto do final da primeira parte.



Na segunda parte, já com a Oliveirense com menos um por expulsão de Ibrahima, o Moreirense fixou o 4-1 final por Madson.



Os cónegos têm 15 pontos e lideram confortavelmente a II Liga enquanto a Oliveirense tem quatro pontos e segue provisoriamente no 12.º lugar.



Classificação da II Liga