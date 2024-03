O Nacional está de regresso ao caminho das vitórias e reforça o sonho de regressar à Liga. Na manhã deste domingo, a turma de Tiago Margarido levou a melhor na visita à Oliveirense, graças ao golo solitário de Gustavo Silva, aos 81m, em encontro da 24.ª jornada da II Liga.

Num jogo dominado pela turma da Choupana, o emblema madeirense desperdiçou várias oportunidades para inaugurar o marcador ainda antes do intervalo. Ora pela coesão da linha defensiva, ora pelo desacerto ofensivo, o nulo prevaleceu até ao descanso, quando o Nacional já havia registado 14 remates, face aos cinco dos anfitriões

No segundo tempo, os comandados de Ricardo Chéu assumiram a iniciativa ofensiva, impedindo o Nacional de visar a baliza de Nuno Macedo. Ainda assim, escasseavam as oportunidades de golo, com Sangaré desapoiado na frente.

Nos derradeiros minutos, e na sequência de um raro contra-ataque, Gustavo Silva inaugurou, por fim, o marcador, assinando o oitavo golo no campeonato, assistido por Carlos Daniel. Assim, sublinhe-se, a vantagem dos madeirenses chegou com 45 minutos de atraso.

De raras ideias durante todo o encontro, e a correr atrás do prejuízo, como é tónica para a temporada, a Oliveirense não foi capaz, sequer, de ensaiar uma resposta. Assim, o emblema de Oliveira de Azeméis encaixa a segunda derrota consecutiva e o sétimo jogo sem vencer. A turma de Chéu permanece no 15.º lugar, com 23 pontos, em igualdade com o Leixões, que ocupa o lugar de play-off de manutenção, mas ainda joga na tarde deste domingo. Segue-se a visita à União de Leiria.

Por sua vez, o Nacional sabe que terminará esta jornada no terceiro lugar, com 47 pontos. Por isso, os comandados de Tiago Margarido alimentam a ambição de, pelo menos, disputar o play-off de promoção. Na próxima jornada, de regresso à Choupana, o Nacional recebe o Ac. Viseu.