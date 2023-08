A Oliveirense venceu o Feirense esta terça-feira por 3-1 em jogo da primeira jornada da II Liga e juntou-se ao «pelotão» de cinco equipas que somaram três pontos nesta ronda inaugural.

A equipa da casa adiantou-se no marcador aos 15 minutos, na sequência de um lance individual de Duarte Duarte. Na sequência de um passe de Diogo Casemiro, o número 10 da Oliveirense destacou-se na área, tirou Pedro Mateus do caminho, e com classe, atirou a contar com o pé esquerdo.

Já no segundo tempo, aos 56 minutos, o Feirense teve uma oportunidade soberana para marcar, na conversão de uma grande penalidade, mas o reforço Jorge Pereira não conseguiu bater Arthur Augusto. O resultado seguiu em aberto até ao minuto 65, altura em que a Oliveirense acabou por chegar ao segundo golo, novamente com Duarte Duarte na jogada, a cruzar da esquerda para a finalização de Zé Leite junto ao segundo poste.

Já no período de compensação, a equipa de Santa Maria da Feira ainda reduziu a diferença, numa segunda grande penalidade, desta vez convertida por Sérgio Conceição, mas a última palavra foi da equipa da casa, com Ibrahima Guirassy a fazer o 3-1 a passe de Zé Leite.

A primeira ronda só fica completa na quarta-feira com a receção do Santa Clara ao Torreense.