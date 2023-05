A Oliveirense bateu o Leixões por 4-3, num jogo espetacular, com sete golos, a marcar esta 34.ª e última jornada da II Liga, uma vez que foi o quarto jogo consecutivo com mais de quatro golos.

Um jogo totalmente aberto entre duas equipas tranquilas, a meio da classificação, que deram tudo para fechar a época com uma vitória. A equipa de Matosinhos saiu na frente, com um golo de Morais, logo aos 2 minutos, mas a Oliveirense deu a volta em dez minutos, com Rodrigo Borges a empatar aos 8 e Michel, na conversão de um penálti aos 18.

Em vantagem, a Oliveirense marcou mais dois golos antes do intervalo, por Duarte (25m) e Jaiminho (45m), chegando ao descanso a vencer com um confortável 4-1.

O Leixões não baixou os braços e voltou à luta no segundo tempo, com Valente a reduzir a diferença aos 54 minutos e a voltar a marcar já sobre o minutos 90, fixando o resultado final em 4-3.

O veterano japonês Kazu Miura, de 56 anos, foi chamada à contenda aos 64 minutos e somou mais trinta minutos na segunda liga portuguesa.

Com o primeiro resultado deste domingo, a 34.ª jornada da II Liga passa a contar com 25 golos em apenas quatro jogos, com destaque para o jogo de abertura, em que o campeão Moreirense goleou o Sp. Covilhã por 6-4.

Confira a classificação da II Liga

Os resultados da 34.ª jornada

Quinta-feira:

Moreirense - Sporting da Covilhã, 6-4

Sexta-feira:

Feirense - Torreense, 4-1

Sábado:

Penafiel - Estrela Amadora, 2-4

FC Porto B - Benfica B, 3-1

Domingo:

Oliveirense - Leixões, 4-3

Vilafranquense - BSAD, 15:30

Nacional - Académico de Viseu, 15:30

Trofense - Mafra, 15:30

Farense - Tondela, 18:00