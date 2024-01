A Oliveirense arrancou um empate diante do Marítimo (1-1) na abertura da 16.ª jornada da II Liga que, para já, está marcada pelo adiamento do Nacional-Tondela devido ao nevoeiro que se fez sentir na Choupana na manhã deste sábado.

Depois de uma primeira parte sem golos, os madeirenses adiantaram-se no marcador ao minuto 74, com um penálti convertido por Euller a punir uma falta de Gonçalo Negrão sobre Bernardo.

A equipa da casa reagiu em força, mas só conseguiu chegar ao empate no terceiro minuto de compensação, numa recarga do suplente Filipe Alves.

Com este empate, a Oliveirense destaca-se no 14.º lugar, com 16 pontos, enquanto o Marítimo segue no quarto lugar, com 26.

Confira a classificação da II Liga

Resultados da 16.ª jornada

Sábado:

Oliveirense - Marítimo, 1-1

Penafiel - Länk Vilaverdense, 14:00

Santa Clara - Mafra, 14:30 locais (15:30, horas de Lisboa)

Benfica B - Belenenses, 15:30

Académico de Viseu - União de Leiria, 18:00

Nacional – Tondela, adiado para as 18:00

Domingo:

AVS - Leixões, 11:00

Paços de Ferreira - FC Porto B, 14:00

Feirense – Torreense, 15:30