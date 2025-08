A Oliveirense anunciou, esta quarta-feira, através de um comunicado, que a partida frente ao Farense, referente à primeira jornada da II Liga, será realizada no Estádio do Futebol Clube de Vizela. Inicialmente o jogo seria no Estádio Carlos Osório, habitual casa da Oliveirense.

Esta troca surge depois do estádio da Oliveirense ter estado em obras para a substituição do relvado, tal como o Maisfutebol adiantou.

Agora, a equipa de Oliveira de Azeméis irá jogar como visitada, mas «fora» da habitual casa. O jogo será no estádio do Vizela, a cerca de 92 quilómetros do Estádio Carlos Osório

O jogo entre a Oliveirense e Farense, a contar para a jornada inaugural da II Liga, está marcado para a próxima segunda-feira, às 18h, em Vizela.