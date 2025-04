A Oliveirense venceu (2-3) com uma reviravolta incrível em Portimão e deixou o Mafra como «lanterna vermelha» isolado na II Liga.

A equipa de Oliveira de Azeméis esteve a perder por dois golos no Algarve, mas com uma impressionante reação na segunda parte acabou por virar o jogo. Mário Júnior, aos 86m, acabou por consumar a reviravolta.

Por sua vez, o Mafra perdeu por 3-1 no Estádio do Fontelo e está nove pontos abaixo da linha que assegura a manutenção, quando faltam disputar seis jornadas.

André Clóvis foi a figura do jogo ao bisar (30m e 67m) para o Académico de Viseu, que subiu uma posição na classificação e ocupa o 9.º lugar com 40 pontos. O Portimonense é 14.º classificado com 30 pontos, enquanto a Oliveirense é 17.ª com 24 e está em zona de descida direta, atrás do FC Porto B (28), adversário da próxima jornada, que venceu o Paços de Ferreira (1-0) e está em lugar de play-off de manutenção.