Oliveirense e Santa Clara empataram, este sábado, a uma bola numa partida da sexta jornada da II Liga.



O conjunto de Oliveira de Azeméis abriu o marcador no Carlos Osório graças a um golo de Carter, aos 38 minutos. Foi o primeiro golo sofrido pelos açorianos na competição.



A equipa orientada por Vasco Matos acabou por chegar ao empate perto do final do jogo, quando Bruno Almeida converteu uma grande penalidade (90+1), que castigou mão na bola de Kazu dentro da área.



O Santa Clara é terceiro classificado com 12 pontos enquanto a Oliveirense está no quarto lugar com 11.



Classificação da II Liga