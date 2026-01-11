O Feirense foi ao reduto do Oliveirense vencer por 4-3 em jogo impróprio para cardíacos, na luta pela permanência na II Liga. Em igualdade pontual, o Feirense foi a casa do Oliveirense com dois objetivos: vencer e afastar-se da zona de despromoção.

Num jogo que contou com sete golos, o melhor ficou para o final da partida. Ao primeiro minuto de jogo, a formação de Santa Maria da Feira inaugurou o marcador com golo de Luís Santos. Contudo, o Oliveirense quis impor o seu ritmo e, ao intervalo, vencia por 2-1, com golos de Bura (40m) e Armando Lopes (45m).

Na segunda parte, Robinho, defesa do Feirense, foi expulso ao minuto 46 por acumulação de amarelos. A partida parecia estar resolvida com a equipa visitante reduzida a dez jogadores. Antonio Leal (57m) voltou colocar a igualdade no marcador, que foi desfeita através de João Silva ao minuto 82. O avançado de 26 anos voltou a colocar os três pontos «na mão» do Oliveirense.

Claro está que, como um bom filme, a grandes emoções ficam para o fim. Primeiro Pedro Silva, ao minuto 90+3, e Gui Meira, aos 90+10 minutos, deram uma verdadeira «cambalhota» no marcador e conquistaram, com menos um jogador, três pontos importantes para o Feirense.

Com este resultado, o Feirense sobe à 11ª posição com 21 pontos, mais três que o Oliveirense que se fixa no 17º lugar e ocupa os lugares de despromoção.