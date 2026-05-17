A Oliveirense despediu-se da II Liga com uma derrota na receção ao Felgueiras (5-1). A formação de Oliveira de Azeméis já entrou na 34.ª e última jornada com a despromoção garantida.

A equipa da casa até começou a vencer. Armando Lopes, defesa de 27 anos, abriu as contas do jogo aos 14 minutos de jogo. Tiago Leite, ex-Alverca, voltou a colocar tudo igual aos 23 minutos.

Ainda no primeiro tempo, Henrique Martins completou a cambalhota no marcador aos 35 minutos. Logo a abrir a segunda metade, Lucas Duarte dilatou a vantagem do Felgueiras (46m).

Nos minutos finais, o espanhol Mario Rivas deu tons de goleada ao encontro (82m). Já em tempo de compensação, Rivais bisou com um golaço para fixar o resultado final (90+3m).

Com esta goleada (5-1), o Felgueiras sobe à 11.ª posição com 44 pontos. A Oliveirense, por sua vez, mantém-se na 18.ª e última posição com 34 pontos – tendo já confirmada a descida à Liga 3.