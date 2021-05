O Benfica B voltou este domingo às vitórias fora na II Liga, na visita à Oliveirense. Os encarnados, que não venciam fora de casa há dez jogos, desde 25 de novembro, derrotaram os anfitriões por 2-0.

Henrique Araújo fez os dois golos do encontro, ao minuto 39 e 68.

Nos minutos finais, o Benfica ainda ficou em superioridade numérica, com a expulsão de Steven Pereira aos 89 minutos, mas, apesar de ter estado perto de marcar o terceiro, o marcador não voltou a mexer.

Com este resultado, o Benfica B é 7.º, com 40 pontos. Já a Oliveirense está no 16.º lugar, o primeiro acima da linha de água, com 28 pontos, mas Vilafranquense e Varzim, as duas equipas que estão em zona de despromoção, com menos um ponto, ainda não entraram em campo nesta jornada.

Veja os golos do encontro nos vídeos abaixo: