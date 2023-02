A Oliveirense travou o líder Moreirense, numa partida da 22.ª jornada da II Liga.



O líder da II Liga abriu o marcador aos 15 minutos por Andrezinho, mas a equipa da casa respondeu com um golaço volvidos 12 minutos. Kazu, lateral-esquerdo, surgiu solto à entrada da área e sem deixar cair a bola, colocou-a no ângulo da baliza contrária.

Depois de ter concedido o empate, o Moreirense recolocou-se em vantagem na partida graças a um golo de André Luís, aos 38 minutos. A Oliveirense não desistiu e foi capaz de recuperar da desvantagem no marcador com um golaço de Carter, de pé esquerdo.



Apesar do empate o Moreirense continua no topo da classificação da II Liga agora com 50 pontos, mais dez que o segundo classificado Farense, que ainda não jogou nesta ronda. Por seu turno, a Oliveirense é 7.ª classificada com 29 pontos.