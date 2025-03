A Oliveirense triunfou, na noite desta segunda-feira, na visita a Paços de Ferreira (0-1). Num encontro de parada e resposta – na partida que encerrou a 24.ª jornada da II Liga – a balança apenas desequilibrou aos 74 minutos, quando o central Ferigra foi expulso.

Tratou-se de um momento de transição, no qual o defesa viu-se obrigado a agarrar a camisola do “fresco” Mesaque Djú, em campo há 12 minutos.

Na sequência do livre, o guarda-redes Jeimes agigantou-se para impedir o golo de Zé Manuel, mas o brasileiro não pôde fazer pouco depois. Ao canto cobrado à esquerda do ataque seguiu-se um desvio fatal do avançado Rui Fonte, ao primeiro poste.

A partir desse momento, e apesar das trocas, a turma de Carlos Fangueiro não mais criou perigo.

Ao retomar a via dos triunfos, a Oliveirense iguala o FC Porto B, com 21 pontos. A Oliveirense ocupa o 17.º posto, espreitando o lugar dos dragões, que obriga a disputar o play-off de manutenção. Segue-se a receção ao Vizela (6.º), na tarde de domingo (15h30).

Quanto ao Paços de Ferreira, os “Castores” encaixaram a terceira ronda sem vencer, permanecendo no 15.º lugar, com 27 pontos, igualados com o Leixões (14.º). Segue-se a visita ao Torreense (7.º), na tarde de sábado (15h30).