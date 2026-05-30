II Liga
Há 24 min
Académico de Viseu e Marítimo dominam onze do ano da II Liga
Viriatos e madeirenses colocam quatro jogadores cada na equipa ideal da temporada
AC
Viriatos e madeirenses colocam quatro jogadores cada na equipa ideal da temporada
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Académico de Viseu e Marítimo, com quatro jogadores cada, dominam o onze do ano da II Liga, relativo à época 2025/26.
O Marítimo, campeão do segundo escalão, está representado nesta equipa votada por treinadores e capitães com o guarda-redes Samu, os defesas Noah Madsen e Romain Correia, além do avançado Martín Tejón. Já o Académico, que terminou em segundo e também subiu à Liga, coloca o defesa Anthony Correia, os médios Kahraman e Messeguem e ainda o avançado André Clóvis neste onze.
Javi Vázquez (Torreense), Mörschel (Vizela) e Juan Muñoz (U. Leiria) são os jogadores que completam a equipa ideal da II Liga.
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