O Desportivo de Chaves contratou Bernardo Martins por empréstimo ao Paços de Ferreira, tal como o Maisfutebol adiantou em tempo oportuno.



O médio ofensivo de 22 anos torna-se no segundo reforço dos flavienses nesta janela de mercado depois de Benny.



Bernardo Martins deixa a Capital do Móvel com apenas nove jogos realizados e regressa à II Liga, competição que já disputou pelo Leixões e pelo Benfica B.