O Paços de Ferreira venceu na visita ao reduto do Portimonense por 3-2 e somou três pontos importantes pela luta na permanência, em jogo a contar para a 25.ª jornada da II Liga.

Sem vencer há quatro jogos consecutivos, a formação da Capital do Móvel procurava regressar aos triunfos na deslocação a Portimão. O Portimonense, por sua vez, não ganha há nove jogos e, com este resultado, soma a quarta derrota seguida.

Na primeira parte, a equipa da casa cavou uma vantagem de dois golos. Welat Cagro não tremeu da marca dos 11 metros e colocou a formação orientada por Tiago Fernandes a vencer, aos 19 minutos. Em cima do intervalo (43m) Xavier, assistido por Mamede, ampliou a vantagem para 2-0.

No segundo tempo, o Paços de Ferreira deu uma verdadeira cambalhota no marcador. Os comandados de Nuno Braga, por intermédio de João Victor, reduziram a desvantagem (46m). Bastaram sete minutos para o avançado brasileiro bisar no encontro e restabelecer a igualdade. Miguel Falé (70m) finalizou a remontada e fechou a partida em 3-2.

Com este resultado, o Paços de Ferreira soma 27 pontos e ocupa a 16.ª posição - primeira acima da zona de despromoção. Já o Portimonense, por sua vez, é último com 24 pontos.