O treinador do Paços de Ferreira, Filipe Cândido, alertou nesta sexta-feira para a exigência do play-off de acesso à II Liga e a importância deste para o clube. Após terem descida à segunda divisão em 2022/23, podem cair para a terceira no final desta época.

O técnico fez a antevisão da primeira mão da eliminatória, marcada para sábado, no Restelo, diante do Belenenses. Cândido destacou o valor do emblema lisboeta, terceiro classificado da fase de subida da Liga 3.

«Vai ser um adversário difícil. O Belenenses é uma equipa bem trabalhada, com jogadores de valor e alguns com passagens por divisões superiores. Acompanhei o campeonato mesmo quando estava fora. Agora conhecemos ainda melhor o adversário, porque analisámos bem a sua forma de jogar», disse, em conferência de imprensa.

Filipe Cândido lembrou que os dois clubes chegam ao play-off em contextos diferentes. «Sei o que é jogar uma fase de subida, como é o caso deles. O grau de dificuldade é tremendo. Já nós vínhamos de jogos com grande necessidade de pontuar», referiu.

O técnico não ignorou as dificuldades vividas pelo Paços de Ferreira nesta época, consciente que «o clube não atravessa um dos momentos mais fáceis dos últimos anos». «Trabalhámos com seriedade, sem descurar nada. Quando entrei, sabia dos riscos, mas vim com força e vamos dar tudo», disse.

Dirigindo-se aos adeptos, Filipe Cândido pediu envolvimento, lembrando que «o apoio de quem gosta do clube é determinante, principalmente nos momentos mais difíceis». «Esta fase é muito importante para o clube e os adeptos têm de empurrar a equipa. Vamos entregar tudo em campo, sem dar nenhuma bola por perdida», concluiu.

O guarda-redes James e os médios Gonçalo Nogueira e Marcos Paulo, todos por lesão, são as ausências nos eleitos de Filipe Cândido, que volta a poder contar com Costinha.

O Paços de Ferreira defronta o Belenenses, no sábado, às 19h45, na primeira mão do playoff de acesso à II Liga, num jogo que terá arbitragem de André Narciso, da associação de Setúbal. A segunda partida está marcada para um de junho, no estádio Capital do Móvel.