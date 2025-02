O Feirense foi a primeira equipa a derrotar o Paços de Ferreira na era Carlos Fangueiro (1-2), num jogo emblemático por ter sido o primeiro em competições profissionais masculinas, em Portugal, a ter como árbitro principal uma mulher, no caso Catarina Campos.

A terceira vitória consecutiva da equipa de Santa Maria da Feira na II Liga atira-a, à condição, para o sexto lugar, com 33 pontos, a apenas dois de distância da zona de apuramento para o play-off de subida à Liga.

Ao intervalo, o Feirense já vencia por 0-2. A contagem foi iniciada pelo golaço de Leandro Antunes, com uma finalização acrobática, ao segundo poste, após cruzamento de Washignton.

Perto do intervalo, Zidane Banjaqui ampliou a vantagem dos azuis, aproveitando um erro de um defesa, que o deixou isolado perante Marafona.

A segunda parte teve mais emoções… e VAR. Com recurso às imagens, a árbitra assinalou um penálti favorável ao Paços de Ferreira, lance que ditou ainda a expulsão de Washignton pela falta cometida sobre Ícaro. Na conversão, Rui Fonte reduziu a diferença, reabrindo as contas do encontro.

Porém, tirando uma grande defesa de Cañizares, aos 71 minutos, o Feirense foi capaz de manter o adversário longe da sua baliza, segurando os três pontos até final.

Em cima do minuto 90, o Paços de Ferreira ainda ficou a pedir nova grande penalidade, por alegada falta sobre Ferigra, mas neste caso o VAR não validou as pretensões dos castores.

Após o apito final, elementos das duas equipas protagonizaram momentos de tensão em pleno relvado do Estádio Capital do Móvel, o que motivou a expulsão de Marafona e a intervenção do presidente do Paços de Ferreira, Paulo Meneses, que ajudou a apaziguar os ânimos. A tensão estendeu-se ao túnel de acesso aos balneários.