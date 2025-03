Pedro Andrade a Rui Miguel Abreu formalizaram, esta sexta-feira, as respetivas listas para as eleições dos novos corpos sociais do Paços de Ferreira.

As eleições dos pacenses estão marcadas para o próximo dia 21 de março, dentro de uma semana. O atual presidente Paulo Meneses ficou de fora do sufrágio.

Pedro Andrade, de 37 anos, é empresário do ramo imobiliário, enquanto Rui Miguel Abreu, de 38, foi o responsável pelo marketing do Paços, função que agora desempenha no Rio Ave.

O P. Ferreira é 15.º classificado da II Liga, com 27 pontos, cinco de vantagem relativamente ao FC Porto B (16.º), em zona de play-off.