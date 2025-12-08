Filipe Cândido não é mais o treinador do Paços de Ferreira, da II Liga, segundo avança a Agência Lusa. O jogador de 46 anos não resiste, assim, aos maus resultados de início de época. Marco Paiva, atual coordenador da formação do clube, vai assumir como interino, de acordo com a mesma fonte.

A decisão surge na sequência dos resultados e das exibições «pouco convenientes». Cândido chegou ao emblema pacense no final do ano passado, conseguindo garantir a manutenção após bater o Belenenses no play-off.

Na atual temporada, o Paços de Ferreira soma apenas duas vitórias em 13 jogos. Deixa assim o clube em lugar de descida direta - 17.º com 12 pontos. O último jogo ao leme do clube foi a derrota, deste sábado, em Chaves (2-0).