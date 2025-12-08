II Liga
Há 10 min
II Liga: Filipe Cândido deixa comando técnico do Paços de Ferreira
Treinador de 46 anos não resistiu aos maus resultados de início de temporada
TR
Treinador de 46 anos não resistiu aos maus resultados de início de temporada
TR
Filipe Cândido não é mais o treinador do Paços de Ferreira, da II Liga, segundo avança a Agência Lusa. O jogador de 46 anos não resiste, assim, aos maus resultados de início de época. Marco Paiva, atual coordenador da formação do clube, vai assumir como interino, de acordo com a mesma fonte.
A decisão surge na sequência dos resultados e das exibições «pouco convenientes». Cândido chegou ao emblema pacense no final do ano passado, conseguindo garantir a manutenção após bater o Belenenses no play-off.
Na atual temporada, o Paços de Ferreira soma apenas duas vitórias em 13 jogos. Deixa assim o clube em lugar de descida direta - 17.º com 12 pontos. O último jogo ao leme do clube foi a derrota, deste sábado, em Chaves (2-0).
Continuar a ler
NOTÍCIAS MAIS LIDAS