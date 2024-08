O Marítimo venceu, este domingo, o Paços de Fereira por 2-1, numa partida da segunda jornada da II Liga.



Após o empate na ronda inaugural, os madeirenses começaram melhor e abriram o marcador aos sete minutos por Patrick. Os castores, que tinham vencido em Mafra na primeira jornada, responderam aos 25 minutos e igualaram a contenda por Antunes, de penálti.



Franségio, de regresso aos verde rubros, foi lançado para a segunda parte assim como Empis, Pedro Silva, Francisco Aguiar e João Tavares. Por sua vez, Ricardo Silva introduziu na partida Uilton, Pavlic, Rentería, Baldé e Pedro Rui, os dois últimos já numa altura em que os pacenses estavam em desvantagem.



O golo da vitória do Marítimo foi anotado pelo ex-FC Porto, Romain Correia, aos 86 minutos. Com esta vitória, o conjunto de Fábio Pereira lidera à condição com quatro pontos enquanto o Paços segue a meio da tabela classificativa integrado no grupo de equipas que têm três pontos.