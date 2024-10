Paços de Ferreira e Vizela empataram a uma bola, no jogo inaugural da 9.ª ronda da II Liga.



Na Capital do Móvel, os vizelenses foram melhores na primeira metade e chegaram ao intervalo na frente do marcador. Na sequência de um cruzamento da esquerda, Heinz Morschel falhou o desvio de calcanhar na pequena área, mas aproveitou a bola perdida e para rematar à meia-volta e abrir o marcador aos 20 minutos.



Os pacenses apenas reagiram na etapa complementar com o herói a saltar do banco. Zé Uilton, que tinha sido lançado aos 62 minutos juntamente com Marcos Paulo, igualou a contenda depois de uma bela jogada individual - driblou dois adversários, incluindo o guarda-redes - antes de finalizar.



O empate deixa Paços e Vizela em igualdade pontual na tabela (11 pontos cada), a sete pontos do líder Penafiel este sábado.



Classificação da II Liga