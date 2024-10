Este sábado, o P. Ferreira triunfou na visita ao terreno da Oliveirense, por 2-0, e somou a segunda vitória na II Liga.

Diegão, aos 11 minutos, e João Caiado, aos 15, marcaram os golos da partida.

Com este resultado, o Paços de Ferreira está em 13.º lugar, com sete pontos. A Oliveirense está em 17.º, com apenas cinco.

Confira a classificação completa da segunda divisão portuguesa