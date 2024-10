Este domingo, o Paços de Ferreira recebeu e venceu o Torreense pela margem mínima, em jogo referente à oitava jornada da II Liga.

O golo que deu os três pontos à equipa da casa surgiu aos 88 minutos, autoria de João Caiado, com assistência de Costinha.

O P. Ferreira soma assim a segunda vitória consecutiva e sobe ao décimo lugar, com 10 pontos. O Torreense está em 14.º, com nono.

No outro jogo do dia, o Chaves empatou em casa com o Feirense, com o marcador a mostrar um nulo no momento do apito final. Com este resultado, a equipa da casa está em 11.º, com nove pontos. O Feirense ocupa a oitava posição, com 10.