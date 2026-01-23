Jogo de loucos na II Liga. O Paços de Ferreira arrancou a ferros uma vitória caseira sobre o Académico de Viseu, por 2-1, numa reviravolta épica.

Após uma primeira parte dividida, os viseenses marcaram pelo suspeito do costume - André Clóvis, o maior goleador da II Liga.

Porém, já bem dentro dos descontos, aos 90+10m e 90+13m, chegou a reviravolta. Nuno Braga tinha feito duas alterações aos 72 minutos - Diego Fernandes e João Victor entraram. Os dois viriam a marcar e dar a vitória aos pacenses, com Diego a estrear-se a marcar.

O Académico fica com os mesmos 32 pontos, em segundo lugar. Já o Paços de Ferreira de Nuno Braga soma 22, em 12.ª posição.