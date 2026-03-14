II Liga: Paços bate Benfica B e sai da zona dos «aflitos»
Golo solitário de Anilson diante de um adversário que acabou reduzido a dez
Com um golo solitário de Anilson, o Paços de Ferreira bateu o Benfica B (1-0) este sábado e saiu da zona de despromoção.
Uma vitória muito importante para a equipa de Nuno Braga que, com estes três pontos, ultrapassa o Farense e o Penafiel, para se juntar ao Felgueiras no 13.º lugar da classificação, com 30 pontos e ainda com um jogo em atraso.
Diante de um Benfica reforçado com Banjaqui na defesa e Henrique Araújo no ataque, bastou um lance de bola parada, aos 73 minutos, para os castores passarem a respirar melhor na II Liga. Um pontapé de canto da esquerda, com Anilson a desviar, de cabeça, junto ao primeiro poste.
O Benfica B ainda esboçou uma reação, mas acabou o jogo reduzido a dez, por expulsão de Tiago Parente que viu um segundo cartão amarelo aos 84 minutos.
Com esta vitória, o Paços sobe ao 13.º lugar, com 30 pontos, enquanto o Benfica B segue no 10.º lugar, com 34 pontos.
