O Paços de Ferreira encaixou o sexto jogo a somar pontos na II Liga, desta feita às custas da «aflita» Oliveirense (2-0). Na tarde desta sexta-feira, os «castores» foram eficazes e subiram ao quinto lugar.

Num encontro equilibrado, a Oliveirense beneficiou da primeira oportunidade de golo. À passagem dos 15m, Pedro Ganchas mediu mal o atraso para Marafona, entregando o esférico a João Paulo. Na cara do guardião, o avançado brasileiro assistiu Michel Lima, que, perante a baliza, atirou por cima, para desespero de Ricardo Chéu.

Minutos depois, na área contrária, um remate no ataque dos pacenses foi de encontro à mão de Iago Reis. Perentório, Hélder Carvalho assinalou penálti, ainda que o defesa explicasse que tinha o braço junto ao corpo. Na marca de castigo máximo, Rui Fonte não perdoou, abriu o marcador e assinou o terceiro golo no campeonato.

Na resposta, os protestos no banco visitante subiram de tom. Após cruzamento pela esquerda, Zé Leite saltou para tentar criar perigo. Todavia, um pé de Simão Rocha surgiu junto ao joelho, provocando a queda do adversário. Face as dúvidas, o vídeoárbitro aconselhou Hélder Carvalho a rever o lance.

«O defesa não comete falta», disse o juiz, da Associação do Porto, para alívio das hostes pacenses. Ricardo Chéu – e respetivo staff – ferviam junto ao quarto árbitro.

De parada e resposta, o Paços de Ferreira voltou a marcar, uma vez mais por Rui Fonte. Desta feita após cruzamento pela esquerda, o ponta de lança foi mais forte nas alturas e cabeceou para o bis. Estavam decorridos 39m.

No segundo tempo, entre faltas e substituições, a Oliveirense arriscou, a fim de, pelo menos, resgatar um ponto. Entre os anfitriões, Marafona foi enorme, travando sete dos 13 remates desferidos pelos adversários. Até ao final, o Paços de Ferreira limitou-se a conter o ímpeto ofensivo da Oliveirense e selar o triunfo.

Apesar das palavras amargas de Ricardo Chéu na flash, a verdade é que a Oliveirense continua sem vencer desde janeiro. Como tal, é 16.ª, está em zona de play-off de manutenção com 24 pontos, mais quatro para o Belenenses (17.º) e menos um que o Feirense (15.º). Segue-se a receção ao Benfica B, a 7 de abril (domingo).

Por sua vez, o Paços de Ferreira estaciona no quinto lugar, com 40 pontos, em igualdade com o Tondela (6.º). Na próxima ronda, os castores recebem o líder Santa Clara, também a 7 de abril.