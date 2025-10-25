O Paços de Ferreira garantiu neste sábado a primeira vitória na II Liga, ao golear o Portimonense por 4-1 na oitava jornada.

No Estádio Capital do Móvel, o Paços inaugurou o marcador aos 20 minutos, quando Costinha marcou de penálti depois de uma falta de Marlon sobre Lumungo. O encontro foi para o intervalo com o resultado em 1-0.

Na segunda parte, o Portimonense reagiu e conseguiu empatar o jogo, aos 68 minutos, numa distração defensiva dos pacenses, na sequência de uma bola bombeada do meio-campo. Tamble Monteiro foi o autor do golo dos algarvios.

A resposta do emblema de Paços de Ferreira surgiu nos dez minutos finais, e logo a triplicar. Ronaldo Lumungo marcou por duas vezes, aos 81m e 88m, e Nuno Cunha, aos 90+6m, fechou o resultado em 4-1.

Com esta vitória, o Paços ocupa a 16.ª posição da II Liga, com 8 pontos. Já, o Portimonense é nono classificado com 11 pontos.