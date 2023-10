O Paços de Ferreira colocou um ponto final num ciclo de derrotas consecutivas e bateu o Lank Vilaverdense, por 2-0, na 7.ª jornada da II Liga.

Após três desaires para o campeonato e outro para a Taça de Portugal, os castores garantiram o triunfo com golos de Gorby (69m) e Luís Bastos (81m).

Assim, a equipa de Ricardo Silva sobe provisoriamente ao 11.º lugar, com sete pontos, enquanto o Lank Vilaverdense - curiosamente, a anterior equipa do técnico pacense - é cada vez mais último, com apenas um ponto.