Carlos Fangueiro estreou-se com o pé direito no Paços de Ferreira este domingo ao bater o Mafra, concorrente direto na luta pela permanência, por 2-1, em jogo da 18.ª jornada da II Liga.

O segundo triunfo consecutivo dos pacenses como visitado permitiu subir um lugar à condição, sendo agora 14.º, agora com 21 pontos, mais seis do que o Mafra, no 16.º posto, em zona de play-off.

Motivados com a estreia da nova equipa técnica, os jogadores da equipa da casa entraram fortes no jogo e chegaram à vantagem já perto do intervalo, após uma combinação entre Antunes e Costinha que permitiu a Pavlic abrir o marcador.

O segundo tempo arrancou com a reação do Mafra e Marafona em destaque, mas foi o Paços que voltou a marcar, já aos 83 minutos, com o reforço Marozau a estrear-se nos marcadores, num lance de combinação com o também suplente Lumungo.

O Mafra ainda reduziu a diferença, ao minuto 89, por Valter Monteiro, com um golo que ainda deu esperança aos forasteiros para os descontos, mas o verdadeiro lance de perigo nesse período pertenceu aos pacenses, com Miguel Mota a precipitar-se no remate, frente a Martin Raisl.

Entretanto, o Vizela recebeu e bateu a União de Leiria (1-0) com um golo solitário de Prosper Obah, aos 58 minutos.

Com estes três pontos, o Vizela sobe ao 10.º lugar, com 24 pontos, apenas menos um do que a União de Leiria que ocupa a oitava posição.

