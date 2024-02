O Paços de Ferreira recebeu e vence o Feirense por 1-0, em jogo da jornada 23 da II Liga, e regressou, assim, às vitórias quatro encontros depois.

O único golo da partida foi marcado por Matchoi Djaló, aos 25 minutos. O Feirense ainda marcou por duas vezes, mas os golos foram anulados pelo VAR. Nos últimos minutos da partida, as duas equipas falharam ainda golos de baliza aberta.

Com este triunfo, o Paços de Ferreira passa a somar 30 pontos e está no 9.º lugar da classificação. O Feirense surge no 14.º posto da II Liga, com 24 pontos.