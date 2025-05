Em antevisão à segunda mão do play off de acesso à II Liga portuguesa, o treinador do Paços de Ferreira afirmou que a equipa está preparada e confiante para o duelo com o Belenenses.

Filipe Cândido sublinhou a importância da atitude com que a equipa entrará em campo em casa, tentando dar a volta ao resultado da primeira mão (derrota por 2-1 no Restelo).

«Estamos preparados, os jogadores sabem da responsabilidade. Esta época foi exigente e difícil, mas vamos agarrar esta oportunidade com tudo. Temos de ser muito fortes coletivamente e saber soltar-nos mais do que no primeiro jogo», disse.

O técnico admitiu que os primeiros minutos em Belém foram positivos, mas que a equipa passou por um período complicado antes de reagir na segunda parte.

«Não fomos surpreendidos. Os primeiros 15 minutos foram bons, depois houve 20 minutos menos positivos. Na segunda parte, sentimos que podíamos dar uma boa resposta», explicou.

Os médios Marcos Paulo e Gonçalo Nogueira, por lesão, são as únicas baixas no plantel às ordens de Filipe Cândido. O treinador pediu ainda o apoio dos adeptos.

«Sempre disse que, juntos, era possível dar a volta. Precisamos da energia dos adeptos e vamos retribuí-la. Os jogadores sabem que serão 90 minutos decisivos», concluiu.

O Paços de Ferreira recebe o Belenenses no domingo, às 17h00, na segunda mão do play-off que decide quem joga na II Liga em 2025/26, num jogo que terá arbitragem de Hélder Carvalho, da associação de Santarém.