Nuno Braga assumiu este sábado, na conferência de imprensa de apresentação no comando técnico do Paços de Ferreira, a promessa de uma equipa ambiciosa, corajosa e capaz de se identificar com os adeptos, deixando claro que quer ver os castores a praticar «um futebol atrativo» e a lutar por vitórias na II Liga.

«Pretendemos resgatar alguns daqueles valores do Paços em termos de ambição e coragem, tornando as equipas adversárias desconfortáveis a jogar contra nós. Em dois treinos não vou mudar tudo, mas queremos puxar a equipa mais para a frente, tanto na tabela classificativa como no campo», começou por dizer.

O novo técnico do P. Ferreira destacou ainda a aposta na valorização do plantel e garantiu acreditar no potencial do grupo de trabalho.

«Acredito que esta equipa tem qualidade para muitos mais pontos e pode até superar os objetivos. Digo isto de forma realista», sublinhou, acrescentando que encontrou um balneário «tranquilo, recetivo e ansioso por entrar em campo e ganhar», afirmou.

A estreia do novo técnico acontece já no domingo, frente ao Lusitânia de Lourosa, num jogo que antevê exigente. Ainda assim, deixou um apelo à união dos adeptos mas também da equipa técnica e estrutura.

Ao lado de Nuno Braga, o presidente Rui Abreu explicou a escolha, após um processo que envolveu vários candidatos.

«Entendemos que era a pessoa certa para devolver a coragem e a vontade de ter uma equipa aguerrida. Queríamos um treinador jovem, ambicioso e com uma ideia de jogo diferente», assegurou.

Nuno Costa, Luís Moreira e José Silva completam a nova equipa técnica do Paços de Ferreira.

Os castores estão neste momento no 17.º e penúltimo lugar da classificação da II Liga, em zona de despromoção, com 14 pontos conquistados.