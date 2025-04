O Paços de Ferreira anunciou o despedimento de Carlos Fangueiro, que deixa o comando técnico da equipa ao fim de três meses no cargo.

Fangueiro deixa os pacenses com apenas três vitórias em 13 jogos e não resistiu à derrota com o Portimonense nesta jornada.

O Paços de Ferreira está no 15.º lugar da II Liga com 30 pontos, apenas mais um do que o FC Porto, que está em posição de play-off.