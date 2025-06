O Paços de Ferreira garantiu um lugar na II Liga na próxima época, ao vencer o Belenenses por 2-0, este domingo, na segunda mão do play-off.

O Estádio da Capital do Móvel registou a melhor assistência da temporada, com mais de seis mil adeptos nas bancadas. Apesar de ter de ir atrás do prejuízo, depois da derrota por 2-1 no Restelo, a equipa de Filipe Cândido sentiu muitas dificuldades na primeira parte e não sequer somou qualquer remate.

Os pacenses acusaram a pressão e nem o golo, aos 57 minutos, serenou os ânimos. Após um cruzamento do corredor direito, Rui Fonte foi derrubado na área pelo guarda-redes David Grilo e a equipa da casa beneficiou de um penálti, após alerta do VAR.

Na conversão, Antunes colocou a bola no ângulo superior e deixou tudo empatado na eliminatória.

O golo sofrido não abalou a formação do Restelo, que continuou com as melhores oportunidades do encontro e, sobretudo, soube gerir as emoções e controlar a partida.

Até ao final do tempo regulamentar, nem azuis nem castores conseguiram desfazer o nó.

Já no prolongamento, veio o momento alto do jogo. Num lance bem trabalhado dos pacenses, André Liberal tirou o cruzamento e Vladislav Morozov, emprestado pelo Arouca, finalizou com classe, de calcanhar (106m).

O encontro mudou claramente de figurino, o Paços fechou os caminhos para a baliza e o Belenenses revelou-se incapaz de ferir a defesa adversária. Desta forma, segue na Liga 3 em 2025/26.