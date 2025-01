Paços de Ferreira e Leixões empataram a zeros no jogo de abertura da 20.ª jornada da II Liga de futebol, na noite desta sexta-feira. Foi um encontro bem disputado mas sem golos.

O Leixões ameaçou primeiro o golo num cabeceamento de Régis, aos 23 minutos. Quatro minutos depois, o Paços respondeu com um cabeceamento ao ferro de Afonso Rodrigues.

Costinha falhou uma emenda aparentemente fácil, aos 57 minutos, para o Paços, reagindo o Leixões logo a seguir, aos 62m, em cabeceamento do experiente Rafael Martins.

Os forasteiros reclamaram que a bola terá passado a linha de golo, mas o árbitro, auxiliado pelo vídeoárbitro, mandou seguir o jogo.

Com este empate, o Paços subiu provisoriamente ao 13.º lugar, com 23 pontos, a dois do Leixões, que se encontra agora em décimo.