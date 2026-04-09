Rui Abreu, presidente do Paços de Ferreira, partilhou que levará à Assembleia Geral (AG) do clube uma proposta para a venda faseada da capital da SAD. De acordo com o dirigente, esta votação será decisiva para sobrevivência dos pacenses.

«Não sou o maior fã de SAD, mas, do ponto de vista do clube, para o Paços de Ferreira esta é uma questão de sobrevivência. Esta solução permite repor o equilíbrio financeiro, terminar a época com tranquilidade e evitar o risco de não inscrever a equipa na próxima temporada», referiu em declarações à agência Lusa.

Abreu reforçou, ainda, que «não é possível manter o clube nos moldes atuais». A solução passa por vender o capital social da SAD, após transformação da SDUQ, a uma sociedade desportiva de capital estrangeiro, maioritariamente da América do Sul.

«Numa primeira fase, será uma venda minoritária do capital social, 49,90 por cento, a estes investidores, um valor que nos anos seguintes poderá ir até um máximo de 80 por cento», atirou.

A entrada de investidores está assegurada mesmo que o clube não continue em campeonatos profissionais, garantiu o dirigente. O Paços, recorde-se, está neste momento no lugar imediatamente acima do play-off de descida da II Liga – 15.º com 31 pontos – a um do Portimonense, 16.º.

Rui Abreu admitiu, ainda, que há a vontade de regressar à Liga a médio prazo. «Reforço esta ideia, será a médio prazo e não no imediato», fincou.

Numa situação em que considera como um «problema grande», o presidente do Paços de Ferreira deixou ainda um aviso aos sócios. «Caso os sócios não validem esta solução, a direção terá de tirar ilações, porque, do ponto de vista do clube, pode estar em causa a sobrevivência», concluiu.