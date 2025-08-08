O presidente do Paços de Ferreira afirmou esta sexta-feira que o plantel ainda não está fechado e apontou «a permanência como objetivo numa II Liga de futebol, que no início não será fácil».

«Tivemos um bocadinho de azar no sorteio. A meu ver, apanhamos nas três primeiras jornadas os três principais candidatos à subida [Vizela, Académico de Viseu e União de Leiria] e será um início complicado», relatou, em declarações à Lusa, o presidente que está na liderança do clube desde o passado mês de abril.

O dirigente de 38 anos contou que o plantel «não está fechado», sendo que o emblema pacense está «à procura de guarda-redes e de um ponta de lança, podendo existir mais entradas, dependendo de saídas».

O jovem presidente sublinhou que a construção do grupo resulta de um modelo de decisão partilhada entre scouting, equipa técnica e direção.

«É um projeto criado a três cabeças, digamos assim: entre o departamento de 'scouting', responsável pela identificação dos jogadores, a equipa técnica, a quem compete validar os aspetos técnicos e táticos, e a direção, que faz a validação do ponto de vista financeiro», explicou Rui Miguel Abreu.

Aos adeptos, Rui Abreu deixou uma mensagem de apelo à união em torno da equipa, por considerar que «as pessoas têm de perceber que os jogadores absorvem também muito daquilo que está a acontecer ao clube, como esta instabilidade e a aparente desunião entre os próprios adeptos. Durante os 90 minutos tem de haver apoio à equipa, porque é o Paços que joga.», defendeu, resumindo, por fim, as dificuldades que o clube enfrenta com uma metáfora: «As pessoas têm de perceber que estamos a entrar com um Fiat Uno numa corrida de Ferraris».

O Paços de Ferreira inaugura a nova época no sábado, às 11 horas, recebendo o Vizela, no jogo que marca o arranque da II Liga 2025/26.