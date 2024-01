Se esteve atento às redes sociais (ou aos painéis publicitários das ruas) nas últimas horas, certamente deparou-se com o novo anúncio do IKEA, onde é promovida uma estante. «Boa para guardar livros. Ou 75.800€», lê-se no outdoor, em alusão ao montante em dinheiro apreendido ao chefe de gabinete de António Costa, Vítor Escária.

Ora, à boleia do impacto dessa publicidade, o Paços de Ferreira apresentou o novo reforço que, segundo os castores, «vale mais que 75.800 euros»: trata-se de Afonso Rodrigues, avançado de 21 anos que chega emprestado pelo Famalicão à equipa da II Liga.

Esta temporada, Afonso Rodrigues somou 10 jogos (um golo e duas assistências) na equipa principal dos famalicenses, num total de 335 minutos.

Quanto ao anúncio do P. Ferreira, não se ficou por aqui. O clube garantiu que o reforço «é bom para a esquerda e direita» e fez questão de apelar à compra de móveis… na Capital do Móvel.