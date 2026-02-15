O jogo do Paços de Ferreira diante do Torreense terminou sem golos, mas teve um adepto especial nas bancadas.

Bruno Fernandes, acompanhado pela família, marcou presença no Estádio Capital do Móvel, para assistir à partida da 22.ª jornada da II Liga.

De acordo com a Sport TV, o capitão do Manchester United assistiu ao encontro para apoiar o seu amigo Francisco Ramos, jogador do Paços de Ferreira, com quem partilhou balneário nas camadas jovens da seleção portuguesa.

O Manchester United, recorde-se, só volta a jogar dia 23 de fevereiro e, por isso, o médio aproveitou esta curta paragem para passar uns dias em Portugal.