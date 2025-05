Alguns adeptos do Paços de Ferreira envolveram-se numa briga ao início da noite de sábado, dia em que os pacenses perderam por 2-1 na visita ao Belenenses, no Estádio do Restelo.

Depois da derrota ante o Belenenses, na primeira mão do play-off da II Liga/Liga 3, alguns adeptos do Paços desentenderam-se. Um vídeo publicado na rede social X mostra empurrões e tentativas de agressão entre pessoas que foram ver o jogo com as cores do Paços.

Os castores estão em posição delicada para permanecer na II Liga e vão, em casa, decidir a época ante o Belenenses, no próximo domingo, 1 de junho. Os azuis do Restelo estão em vantagem para subir à II Liga.