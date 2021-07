O Nacional anunciou esta terça-feira que apresentou queixa na FIFA contra o central brasileiro Pedrão, por incumprimento contratual.

Segundo o comunicado emitido pelo clube madeirense, é pedida a «suspensão disciplinar do jogador por seis meses, ficando impedido de jogar, e também o pagamento de uma indemnização pelo jogador no valor de 600 mil euros, correspondendo ao dano sofrido pelo Nacional com a perca de um dos ativos mais importantes».

É ainda sublinhado que, «caso o jogador venha a ser condenado, o clube pelo qual ele joga também será solidariamente responsável pelo pagamento da indemnização ao Nacional».

O Nacional tinha oficializado no princípio de junho a contratação em definitivo do central brasileiro, que se encontrava emprestado pelo Palmeiras, com um contrato válido por quatro temporadas.

Nessa mesma missiva, o Nacional ressalva que o atleta «recusou-se a cumprir com esse contrato, inviabilizando assim o exercício do direito de opção por parte do clube e cujos termos estavam definidos e aceites em termos contratuais aquando do empréstimo por Nacional, Palmeiras e jogador».

Contudo, o central regressou ao Brasil para integrar o plantel do Palmeiras, que é treinado pelo português Abel Ferreira, não respeitando, no entendimento do clube insular, o contrato que havia sido formalizado, estando agora a caminho do Portimonense.